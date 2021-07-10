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10 июля 2021, 09:08

Республиканский праздник к 85-летию ГАИ пройдет сегодня в семи городах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник к 85-летию Госавтоинспекции МВД пройдет сегодня в семи городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

"Сегодня с 14.00 до 21.00 будет организована работа семи масштабных интерактивных площадок по безопасности дорожного движения по всей стране. Впервые страна объединится в акции "День открытых дорог". В прямом эфире будут соединены все локации праздничных мероприятий", - рассказали в ведомстве.

МИНСК

В столице возле Дворца спорта будут работать интерактивные площадки со всевозможными развлечениями. Центральной станет площадка ГАИ с выставкой служебных автомобилей и мотоциклов. Тот, кто имеет водительские права категории B и мечтает открыть дополнительно мотоциклетные категории A и A1, на месте сможет проверить знание правил дорожного движения, а еще сдать практический экзамен.

Детей на празднике будут радовать радиоуправляемые машинки, надувные горки и другие развлечения. Для юных минчан и гостей столицы оборудуют автогородок - перекресток со светофорами, дорожными знаками, разметкой. Малыши под присмотром настоящего инспектора-регулировщика смогут ездить на детских электромобилях. А после заездов каждому из них выпишут детские права, но сперва сделают фото в специальной фотобудке. Юным посетителям также предоставят возможность специальными красками разрисовать автомобиль Geely.

Отдельные интерактивные площадки представят Министерство обороны, МАЗ и МТЗ, ОСВОД, Белорусское общество Красного Креста, Парк высоких технологий, Минский государственный Дворец детей и молодежи. Специалисты ДОСААФ расскажут о работе автошкол, а работники Минского аэроклуба предложат желающим надеть на себя форму парашютиста, разложить и сложить парашют. Работники МЧС пригласят желающих зайти внутрь дым-палатки, сесть в салон автомобиля-перевертыша, подняться на высоту на коленчатом подъемнике.

Во время парада с 16.00 до 17.30 работа интерактивных площадок приостановится. На большом экране начнется трансляция праздника в областных центрах. Кроме того, на сцене возле Дворца спорта зрителей будут радовать музыканты духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и белорусские артисты.

ГРОДНО

В Гродно празднование развернется сразу на нескольких площадках. Гостям предложат развлечения на любой вкус. Можно будет присоединиться к интерактивным играм, посмотреть на парад современного автопарка ГАИ, послушать баянистов на сегвеях, увидеть скоростное маневрирование от сотрудников Госавтоинспекции. На площади Ленина детям предложат пройти квест, будет работать выставка ретро-автомобилей и современной техники ГАИ. Кроме того, горожан ждет креативная развлекательная программа с выступлениями детских и молодежных коллективов, а сольным концертом порадует "Баян-Бэнд". Во время вечерней программы "#ГРОДНО_ДВИЖ" состоятся дискотека радио "Гродно", шоу барабанщиков "Перцы", концерт "ТИК-ТОК шоу", сольные концерты дадут Александр Воронище и кавер-бэнд "Бандиты".

На площади Тызенгауза развернутся выставки техники ГАИ, боевой и специальной техники Западного оперативного командования, УМЧС по Гродненской области, Гроднооблгаза. Здесь пройдут показательные выступления велотрейлеристов, скейтбордистов и других представителей молодежных субкультур, а также оркестра МЧС.

ВИТЕБСК

На площади Победы все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и лично убедиться, как важно быть внимательным на дороге.

Гости праздника смогут попробовать свои силы в аттракционах "Пьяные очки", "Пьяный руль", "Ручное регулирование", "Кресло безопасности", прокатиться на машине для картинга, пройти оборудованную препятствиями велотрассу, а также проверить себя на меткость в интерактивном тире. Среди заданий, представленных на площадке, будут и те, что прививают полезные навыки. Юные и взрослые участники акции смогут пройти курс начинающего спасателя и научиться оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Наиболее активным участникам праздника за ловкость и скорость вручат памятные сувениры. А самые везучие испытают удачу в розыгрыше одного из двух сертификатов на бесплатное обучение в автошколе. И никого не оставит равнодушным традиционное выступление служебного пса из Департамента охраны, который не понаслышке знает, что значит выдержка и сила воли, ведь ему не раз приходилось становиться центром внимания и излюбленной моделью для совместного селфи.

Для юных витебчан на площади будут доступны детские аттракционы, веселые аниматоры будут вовлекать ребятню в подвижные игры.

БРЕСТ

Брестчан и гостей города ожидает масштабный праздник с 16.00 до 21.00 на площади Ленина. Для посетителей будут работать интерактивные площадки со всевозможными развлечениями. Центральной станет площадка ГАИ с выставкой служебных автомобилей и мотоциклов. В программе предусмотрены образовательно-развлекательные зоны от ГАИ, МЧС, Департамента охраны, показательные выступления военнослужащих и кинолога с собакой, викторины, квизы, тематические игры и конкурсы, а также сладкая дегустация от ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Брестское мороженое", ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат".

В 16.00 на большом экране начнется прямая трансляция республиканского праздника, на котором будут парад ретро-техники и современного автотранспорта ГАИ, хореографические зарисовки артистов, юных инспекторов движения и регулировщиков.

ГОМЕЛЬ

Торжества в областном центре на площади Ленина начнутся с официальной части - инспекторов ГАИ поздравит руководство области и города, лучшим сотрудникам вручат государственные и региональные награды. Поздравления инспекции области примут и от коллег - планируется большое онлайн-включение руководителей подразделений из всех областных городов. Приветствия и пожелания будут отправлять в режиме реального времени.

Свой праздник областная ГАИ разделит с жителями региона. На площади Ленина организуют фотозоны, игровые площадки, квесты, выставку ретро-автомобилей, парад спецтехники ДПС. Будут и современные машины, гомельчанам покажут электросамокаты, экомобили. В День открытых дорог угостят солдатской кашей. Не обойдется и без подарков. Для детей обустроят целый городок: юные водители и пешеходы смогут сдать экзамен на знание правил дорожного движения, получить права для управления велосипедом. Развлечения устроят и для самых маленьких, и для подростков. Продумали и время для танцев - на сцене выступят ведущие творческие коллективы области и кавер-бэнды.

АЛЕКСАНДРИЯ

В Александрии День открытых дорог пройдет в рамках республиканского праздника "Купалье". На площадке возле учебно-спортивного центра "Александрия" с творческими номерами на сцену выйдут коллективы могилевского Дворца культуры области и популярные белорусские исполнители.

Отдельное внимание организаторами уделено тематическим площадкам. Так, на празднике расположится выставка ретро-автомобилей, а также современного автотранспорта Госавтоинспекции. Для детей пройдут различные викторины и конкурсы, в том числе конкурс рисунков на асфальте "ГАИ - 85". Сюрпризом для маленьких гостей станет возможность разрисовать красками настоящий белый автомобиль.

Одним из самых ярких моментов праздника станет флешмоб с участием 50 инспекторов ДПС.

МОЛОДЕЧНО

На Центральной площади будут работать площадки МЧС, кинологов, фотозоны, состоится также парад ретро-техники.-0-

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