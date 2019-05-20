20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник "Последний звонок" пройдет 30 мая в Орше - молодежной столице Беларуси 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные торжественные мероприятия пройдут на базе Оршанской государственной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 "Ледовая арена". В празднике примут участие 1700 молодых людей - выпускников 11-х классов со всей Беларуси.

Праздник начнется в 17.00 на прилегающей к арене территории. По словам Эдуарда Томильчика, 23 лучших выпускника получат награды в таких номинациях, как "Интеллект", "Талант", "Чемпион-2019", "Лидер-2019". "Это будут победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, турниров. Благодарностью министра образования будут награждены семь лучших классных руководителей - по одному от каждой области и от Минска", - отметил он.

После награждения в Ледовой арене начнется концертная программа, в которой примут участие популярные молодежные исполнители: Иван Вабищевич, группы Naviband, "Без Билета". Хедлайнером выступит Алексей Воробьев. Затем запланированы дискотека и праздничный фейерверк.

Программа предусматривает, что делегации области и Минска проведут в Орше два дня. На следующий день, 31 мая, для выпускников запланирована обзорная экскурсия по райцентру и торжественная церемония возложения цветов на Оршанском кургане.

Эдуард Томильчик подчеркнул, что уже сегодня на особый контроль взяты вопросы обеспечения безопасности как во время праздника, так и в местах проживания, питания молодых людей, их санитарная и медицинская безопасность.

Последние звонки в Беларуси рекомендовано провести 29 или 30 мая.-0-