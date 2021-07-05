Республиканский проект "Властелин села" финиширует 10 июля в Александрии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" подведут 10 июля в рамках официальной программы республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"В этом году наш проект прошел в 87 районах и объединил 447 семей. За выход в финал в областных турах боролись 98 семей. В этом году в республиканском финале Брестскую область представит многодетная семья Павла и Татьяны Кулеш, проживающая в агрогородке Мир Барановичского района. Витебскую - Вадима и Елены Сятковских из деревни Прудинки Верхнедвинского района, Гомельскую - Евгений и Виктория Воробьевы из агрогородка Слобода Мозырского района, - рассказал Александр Прохоров. - На титул "Властелин села" также претендуют представители Гродненской области - многодетная семья Валерия и Виктории Скорб из агрогородка Василишки Щучинского района, однофамильцы и земляки двукратных чемпионов проекта - семьи Дмитрия и Елены Скорб из агрогородка Демброво. За Могилевскую область выступит многодетная семья Владимира и Кристины Погодиных из агрогородка Комсеничи Осиповичского района, Минскую - Ивана и Алены Филинович из деревни Хвоево Несвижского района".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, финальные мероприятия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" состоятся 9-10 июля. В первый конкурсный день поддержать финалистов можно будет в Городском парке культуры и отдыха в Шклове. Во второй - на площадке "Властелин села" республиканского праздника "Купалье". "В Год народного единства финал проекта стартует с трудовой благотворительной акции "#ЗаДело!". Вместе и дружно семьи-финалисты займутся благоустройством забора Шкловской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения. Затем в парке развернется большая программа, включающая конкурсы "Хлеб всему голова" с презентацией караваев собственного изготовления, весьма зрелищные и самые сложные - "Драники на колоде" и "По дрова". Завершат программу первого дня состязания косцов "По газону" среди глав семей. Хозяйки же в это же время проявят свои творческие способности, создавая праздничные купальские венки (конкурс "Купальский венок")", - дополнил он.

Во второй день семьи также посоревнуются в конкурсе-презентации "Семейный обряд", визитной карточке "Добро пожаловать к нам!", а также интеллектуальном конкурсе и шуточной сельской эстафете "Работаем в команде". "Церемония награждения победителей состоится на малой сцене республиканского праздника "Купалье" после подведения итогов жюри. Каждая семья-финалист получит в подарок сертификат в размере 80 базовых величин и ценные подарки", - подчеркнул Александр Прохоров.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО "Белагропромбанк" и Белорусского союза женщин.-0-