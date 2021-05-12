Республиканский проект "Властелин села" начнется 15 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому семейному сельскохозяйственному проекту "Властелин села - 2021" 15 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"В Международный день семьи в регионах страны стартует прием заявок для участия в популярном молодежном сельскохозяйственном проекте. За звание "Властелин села - 2021" смогут побороться молодые семьи с детьми, проживающие более трех лет в сельских населенных пунктах. Безусловно, каждая семья должна не только трудиться в сельской местности, но и вести личное подсобное хозяйство. Хочется обратить также внимание на возрастной порог взрослых участников конкурса - хотя бы одному из супругов должно быть не более 31 года на день участия во всех турах проекта. Свои заявки для участия в проекте необходимо направлять в районные комитеты БРСМ по месту жительства. Уже 15 июня мы узнаем имена претендентов на участие в областных турах", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, проект "Властелин села" реализуется как республиканский семейный сельскохозяйственный проект с 2008 года и ежегодно объединяет тысячи белорусских семей. Конкурс состоит из трех основных этапов: районного, областного и финального - республиканского, что позволяет привлечь максимальное внимание к участию в проекте, популяризации его среди сельского населения.

"Областные туры проекта завершатся в этом году до 1 июля, а республиканский финал "Властелина села - 2021" состоится 9 и 10 июля на республиканском празднике "Купалье". Традиционно подготовка к финальным мероприятиям сельскохозяйственного шоу - это целый ритуал. Сначала семьи борются за победу в областях. Как и всегда, такие праздничные зрелищные программы собирают не только полуфиналистов и группы поддержки, но и огромное количество зрителей. Последний штрих - шлифовка программы перед финишем. К слову, с прошлого года "Властелин села" поменял постоянную прописку на агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области, поэтому республиканский финал включен в официальную программу праздника "Александрия собирает друзей", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет.-0-