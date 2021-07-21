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21 июля 2021, 11:59

Республиканский семинар о коммерциализации результатов научно-технической деятельности проходит в Минске

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 140 представителей вузовской и академической науки, органов государственного управления и организаций участвуют в республиканском семинаре по вопросам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, который проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Основная цель семинара - повышение эффективности взаимодействия органов государственного управления, научных организаций, учреждений образования, субъектов инновационной инфраструктуры, предприятий реального сектора экономики и бизнеса. Во время мероприятия планируется обсудить правовые аспекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных с использованием государственных средств, а также бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности и другие вопросы.

Республиканский семинар проходит на базе научно-технологического парка БНТУ "Политехник". Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (ГУ "БелИСА").-0-

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