Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал в "Зубренке"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" стартовал XXIV Республиканский слет юных спасателей-пожарных. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Слет объединил более 200 участников в составе 8 команд, представляющих области, столицу и лицей МЧС.

"Мы даем старт нашему слету накануне нового для страны праздника - Дня народного единства. Наша сборная, которая недавно вернулась с чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, давно использует девиз "Когда мы едины - мы непобедимы". Именно сплоченность и единство позволили мужской и женской командам стать абсолютными победителями этих турниров. И нам, руководству Министерства по чрезвычайным ситуациям, очень приятно, что современное поколение юных спасателей-пожарных объединено общей идей, общими делами, стремлениями. Вы делаете все, чтобы мир был немного лучше, и закладываете фундамент безопасного будущего нашей прекрасной страны", - отметил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Слет продлится до 29 сентября. За это время ребята преодолеют множество этапов: пожарная эстафета, полоса с препятствиями, боевое развертывание от мотопомпы, КВН, оказание первой помощи, брейн-ринг, интернет-поиск, сводные полевые учения, спасение на воде, пожарный кроссфит, конкурсы фотографии и хитов безопасности. Благодаря такому многообразию испытаний каждая команда сможет не только показать умения и навыки по безопасности жизнедеятельности и профессионализм, но и блеснуть творческими способностями, смекалкой и непоколебимым командным духом.

"Несмотря на то, что программа носит соревновательный характер, все участники знают, что слет - это не про борьбу за победу. Это про умение дружить, поддержку и взаимовыручку, которые так важны каждому человеку. Тем, кто хоть однажды был на слете в "Зубренке", хочется возвращаться обратно снова и снова, потому что царящие здесь атмосфера, эмоции и впечатления, получаемые на протяжении чуть более двух недель, заряжают участников на новые свершения, которые обязательно оставят след в их жизни. Огромный плюс есть и для нас, представителей старшего поколения. Слет закладывает прочный фундамент осознанности и ответственности и помогает сформировать культуру безопасности жизнедеятельности среди молодежи, что в свою очередь позволяет вырастить достойных граждан и настоящих патриотов нашей страны", - подчеркнула начальник Центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБиЧС Елена Дмитрук.

Традиционными организаторами слета выступают Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское республиканское общество спасания на водах, а также объединенная редакция журналов "Служба спасения" и "Юный спасатель".-0-