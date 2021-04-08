Республиканский социальный форум пройдет в Академии управления при Президенте

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский социальный форум, посвященный 30-летию Академии управления при Президенте, пройдет 9 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

"Форум проходит в Год народного единства и позволит дать оценку степени сплоченности различных слоев белорусского общества, органично связанных в едином пространстве социальной сферы", - рассказали в пресс-центре.

Во время мероприятия руководители и специалисты социальной сферы, выпускники Академии управления специальности "государственное управление социальной сферой" обсудят достижения в социальной сфере, возможности и пути решения актуальных, социально значимых задач развития белорусского общества.

Академия управления - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Около 9 тыс. человек ежегодно проходят обучение здесь. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира. В структуру академии входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-