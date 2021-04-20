Республиканский студсовет приглашает определить дату дня белорусского студенчества

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный республиканский студенческий совет при министре образования проводит изучение общественного мнения по определению календарной даты дня белорусского студенчества. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"Напомним, во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко со студенческим активом страны было предложено учредить новый праздник - день белорусского студенчества. Глава государства позитивно оценил эту инициативу и предложил внести предложения на рассмотрение", - говорится в сообщении.

Принять участие в определении календарной даты будущего дня белорусского студенчества может каждый, для этого достаточно направить до 22 апреля свои предложения в чат-бот Telegram @denstudentaBY_bot или на электронную почту denstudentaby@yandex.by. Предложения должны быть обоснованы и аргументированы.-0-