Республиканский субботник проходит в Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Госорганы и местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
Руководители госорганов помогают наводить красоту на своей малой родине.
Субботник в Могилеве. Фото Олега Фойницкого
Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, а также помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц приняли участие в субботнике в строящейся школе № 46 в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября.
Субботник в Минске. Фото Минздрава
Министр здравоохранения Валерий Малашко, а также заместитель министра – Главный государственный санитарный врач Наталья Жукова и заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк приняли участие в работах по реконструкции стадиона БГМУ.
Половина денежных средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских лагерей к очередному сезону.
Еще 50% средств перечисляются Минфину. Эти деньги направляются на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).
При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.-0-
Субботник в Полоцке. Фото Александра Хитрова
В Полоцке одними из первых вышли на субботник учащиеся и педагоги Полоцкой гимназии №1.
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