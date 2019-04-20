Республиканский субботник проходит в Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко участвует в посадке деревьев на "Линии Сталина" После знакомства с территорией комплекса и экспозициями Президент принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на "Линии Сталина" будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Госорганы и местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Заработанные на субботнике средства пойдут на подготовку оздоровительных лагерей к сезону и благоустройство мест воинской славы - Румас "Апрель - это традиционное время для наведения порядка на земле. Субботник - хорошая, добрая традиция, когда люди объединяются ради одной цели и каждый чувствует себя частичкой чего-то общего", - сказал Сергей Румас.

Руководители госорганов помогают наводить красоту на своей малой родине.

Субботник в Могилеве. Фото Олега Фойницкого

Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, а также помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц приняли участие в субботнике в строящейся школе № 46 в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября.

Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков

Заработанные на субботнике средства пойдут на подготовку оздоровительных лагерей к сезону и благоустройство мест воинской славы - Румас "Апрель - это традиционное время для наведения порядка на земле. Субботник - хорошая, добрая традиция, когда люди объединяются ради одной цели и каждый чувствует себя частичкой чего-то общего", - сказал Сергей Румас.

Субботник в Минске. Фото Минздрава

Министр здравоохранения Валерий Малашко, а также заместитель министра – Главный государственный санитарный врач Наталья Жукова и заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк приняли участие в работах по реконструкции стадиона БГМУ.

Половина денежных средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских лагерей к очередному сезону.

Еще 50% средств перечисляются Минфину. Эти деньги направляются на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.-0-

Субботник в Полоцке. Фото Александра Хитрова

В Полоцке одними из первых вышли на субботник учащиеся и педагоги Полоцкой гимназии №1.