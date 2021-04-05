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05 апреля 2021, 11:17

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время осуществляется подготовка соответствующего постановления Совета Министров.-0-

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