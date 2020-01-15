Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр безопасности будет открыт в Минске в 2020 году, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит целенаправленную работу по созданию в Беларуси образовательных центров безопасности. На сегодняшний день функционируют 7 региональных центров: два в Витебской области и по одному в остальных областях. "На этот год для выполнения взятых обязательств необходимо ввести в эксплуатацию Республиканский центр безопасности в Минске. В настоящее время он активно строится. Будем надеяться, что до конца года мы с этой задачей справимся", - сказал Владимир Ващенко.

В Беларуси уделяется особое внимание безопасности одиноких пожилых людей. "Помогать надо тем, кто в этом нуждается. И, конечно, в стране много сделано для безопасности одиноких престарелых людей. Имеются места размещения для их безопасного проживания. За счет бюджетных средств мы отремонтировали в их домах печное отопление, электропроводку. Есть проблема, что нередко дети забывают про своих престарелых родителей. Мы им тоже напоминаем об их роли в вопросах безопасности", - рассказал Владимир Ващенко.

Одним из приоритетов деятельности МЧС остается работа с подрастающим поколением, она проводится на всех уровнях образования, начиная с детского сада. "Получая знания и навыки, молодые люди будут строить свою жизнь гораздо безопаснее, будут обеспечивать безопасность своих родных и близких, - отметил министр. - Но пока происходят трагедии и гибнут люди, мы должны работать более эффективно и результативно, в том числе вместе со СМИ формировать в сознании людей понимание, к чему приводит беспечность. Для этого необходимо использовать все существующие формы и методы работы, в том числе искать новые подходы, которые будут давать более высокие результаты".-0-

В Гродно откроют центр безопасности МЧС Под центр отведены три этажа. Здесь в игровой и познавательной форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым будут прививать основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях.