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21 октября 2020, 17:46

Республиканский центр экологии и краеведения расширил лабораторию по исследованию водных систем

Во время церемонии открытия
Во время церемонии открытия

21 октября Республиканский центр экологии и краеведения провел форум молодых исследователей. В рамках форума прошло открытие дополнительного помещения детской лаборатории по изучению биоразнообразия и антропогенных факторов водных экосистем. Мероприятия приурочены к празднованию юбилея Центра, которому в этом году исполняется 90 лет.

Водная лаборатория включает два помещения – учебный класс и комнату для хранения и подготовки оборудования для исследований. В этом году Центр провел реконструкцию второго помещения – комнаты для хранения, таким образом расширив пространство для проведения исследований. Теперь в реорганизованном помещении созданы все условия для занятия научно-исследовательской деятельностью: проведен комплекс ремонтных работ, закуплена специальная мебель и техническое оснащение. Детская лаборатория по изучению водных систем открылась в 2017 году. Оборудование и мебель в учебный класс, как и в открывшееся второе помещение, Центр закупил при финансовой поддержке Coca-Cola в Беларуси.

Открытие дополнительного помещения лаборатории прошло с символическим перерезанием красной ленты. Торжественно разрезать ленту пригласили Татьяну Симановскую, заместителя начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики – начальника управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь, и Андрея Рощупкина, первого заместителя генерального директора "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

На базе лаборатории юных экологов готовят к участию в международных олимпиадах. Учащиеся Центра ежегодно привозят награды с престижных конкурсов. В числе таковых за 2020 год – золотая медаль на Олимпиаде исследовательских проектов учащихся в Вильнюсе, золотая и серебрянная медали на Олимпиаде исследовательских работ учащихся в Малайзии.

Ежегодно воспитанники Центра принимают участие в национальном этапе Стокгольмского юниорского водного конкурса (Stockholm Junior Water Prize) – крупнейшем международном соревновании, где школьники представляют свои проекты в области охраны водных ресурсов. С 2007 года национальный этап проводится при поддержке унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия". К 2020 году более 15 белорусских школьников получили возможность побороться за победу в Швеции.

Иван Русских, заведующий лабораторией и член жюри национального этапа Стокгольмского юниорского водного конкурса, на протяжении четырех лет готовит победителей к выступлению в Швеции.

Иван отмечает, что конкурс важен как для стимулирования научно-исследовательской деятельности, так и для развития экологической культуры участников: "Основная задача Республиканского юниорского водного конкурса – поощрение научно-исследовательской и инновационной деятельности учащихся и молодежи в сфере охраны водных ресурсов, а также социальной активности в направлении рационального использования водных ресурсов и участия общества в сохранении качества водных объектов".

За годы работы функционал лаборатории по изучению водных экосистем значительно расширился. Это связано с высоким уровнем востребованности ресурсов лаборатории со стороны педагогов и обучающихся со всей страны.

"Вода – основной ингредиент продукции Coca-Cola, поэтому ответственное использование водных ресурсов и поддержка проектов в сфере их охраны лежат в основе бизнеса Системы Coca‑Cola. Мы сотрудничаем с Республиканским центром экологии и краеведения уже 10 лет; нас объединяет общая цель – забота об окружающей среде страны и распространение ценностей ответственного потребления и производства. Поэтому, помимо финансирования обучения в сфере охраны и восполнения водных ресурсов, Coca-Cola в Беларуси совместно с Центром организует ежегодную республиканскую Cleanup-акцию "Мы заботимся". В уборке лесопарковых и прибрежных зон принимают участие волонтеры из более чем 15 вузов и колледжей страны", – рассказал на открытии помещения лаборатории Андрей Рощупкин, первый заместитель генерального директора "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

"Сохранение водных ресурсов" – глобальное стратегическое направление Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также целям устойчивого развития ООН.

Справочно:

Республиканский центр экологии и краеведения – главная образовательная площадка для детей и молодежи в области экологии, биологии, краеведения и туризма. Центр системно и целенаправленно организует работу по привлечению одаренной и талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности, активно внедряет инновационные формы работы, а также выступает координатором учреждений дополнительного образования с целью создания единого образовательного пространства.

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