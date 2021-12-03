Республиканский центр изучения микробиома откроют в НАН 7 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный в Беларуси Республиканский центр изучения микробиома откроется 7 декабря в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

"Центр организован в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси и уже задействован в выполнении уникальных проектов, например "Роль микробиома в реализации особенностей генома долгожителей Беларуси". Сотрудники центра были привлечены для консультаций в случае тяжелого течения заболевания неустановленной этиологии. Впервые в Беларуси выполнено параллельное изучение полного экзома пациентки и микробиома. В настоящее время такой анализ возможен только в Институте генетики и цитологии НАН. Исследование позволило скорректировать хирургическое и медикаментозное лечение и достичь успеха", - рассказали в пресс-службе.

Центр откроется во время международной конференции "Преобразование геномов. Х Жебраковские чтения - 2021". Форум проводится в память о жизни и деятельности выдающегося ученого-генетика, академика Национальной академии наук Беларуси, первого заслуженного деятеля науки БССР (1944), Президента Академии наук БССР (1947), доктора биологических наук, профессора. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Антона Жебрака. Мероприятие традиционно организуется в формате лекций известных ученых и посвящается одной из важных и актуальных тем современной науки.

Вопросу о том, что такое микробиом, будут посвящены лекции известных ученых: доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН (Институт экспериментальной медицины, Россия) Александра Суворова и доктора биологических наук, профессора (Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова, Россия) Валерия Даниленко.-0-