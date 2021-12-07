Республиканский центр изучения микробиома открыли в НАН

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр изучения микробиома открылся в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Центр создан по инициативе председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова. Изучение микробиома - очень важное и актуальное направление, которое представляет интерес для медицины, сельского хозяйства, криминалистики и других отраслей. Микробиом - это совокупность большого количества микроорганизмов в организме человека. Количество генов этих микроорганизмов в разы превосходит количество генов человека. Сегодня микробиом рассматривается как самостоятельный орган, который влияет на многие функции организма, в том числе на иммунитет. Мы решили, что пора сконцентрировать усилия ученых в Институте генетики и цитологии", - сказал заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский.

Академик-секретарь отделения биологических наук НАН Владимир Торчик, заместитель председателя президиума НАН Александр Кильчевский и директор института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко

Центр уже задействован в выполнении уникальных проектов, например, "Роль микробиома в реализации особенностей генома долгожителей Беларуси". Сотрудники центра были привлечены для консультаций в случае тяжелого течения заболевания неустановленной этиологии. Впервые в Беларуси выполнено параллельное изучение полного экзома пациентки и микробиома. В настоящее время такой анализ возможен только в Институте генетики и цитологии НАН. Исследование позволило скорректировать хирургическое и медикаментозное лечение и достичь успеха.

Центр открылся во время международной конференции "Преобразование геномов. Х Жебраковские чтения - 2021". Форум проводится в память о жизни и деятельности выдающегося ученого-генетика, академика Национальной академии наук Беларуси, первого заслуженного деятеля науки БССР (1944), президента Академии наук БССР (1947), доктора биологических наук, профессора. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Антона Жебрака. Мероприятие традиционно организуется в формате лекций известных ученых и посвящается одной из важных и актуальных тем современной науки.-0-

Екатерина Кобец

Оксана Мазур

Фото Рамиля Насибулина