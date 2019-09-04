Республиканский центр психологической помощи откроется при БГПУ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр психологической помощи (РЦПП) при Институте психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка откроется 5 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Специалисты центра будут оказывать квалифицированную психологическую помощь учащимся и студентам, родителям и педагогическим работникам, попавшим в кризисные ситуации. Обратиться к психологам можно будет непосредственно посетив центр, а также по телефону либо онлайн.

Для учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов страны сотрудники центра будут проводить обучающие семинары. Кроме того, для работников учреждений образования, детей и родителей разработают методические пособия, практикумы, рекомендации по созданию и поддержанию безопасной образовательной среды.

Тесное взаимодействие РЦПП с региональными социально-педагогическими центрами обеспечит своевременное и профессиональное реагирование на кризисные события на местах. В ближайшее время на базе РЦПП планируется создать межведомственный координационный совет, куда войдут представители министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иных госорганов, а также учреждений образования и научных организаций.

Открытие РЦПП состоится по адресу г.Минск, ул.Чюрлениса, 3 (первый этаж общежития №8 БГПУ).-0-