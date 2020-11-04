Республиканский тур бизнес-игры "Начинающий фермер" пройдет 6 ноября в онлайн-формате

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведение итогов республиканского тура международной бизнес-игры "Начинающий фермер" состоится 6 ноября в онлайн-формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

"На этой неделе мы завершаем белорусский тур популярной международной бизнес-игры. Он проходил среди начинающих и уже состоявшихся молодых аграриев. В связи с эпидобстановкой решено подвести итоги онлайн. Экспертный совет, в состав которого вошли специалисты министерств сельского хозяйства, образования и Белорусского государственного аграрного университета, будет заседать в Республиканском доме молодежи в Минске. Защита работ запланирована с 9.00 до 13.00. Очередность выступления команд в прямом эфире будет объявлять модератор", - рассказала Юлия Зинкевич.

Финалисты игры не только презентуют и выступят с защитой своих проектов, но и примут участие в диалоге с экспертами, получат советы для дальнейшего развития разработок. "Выступление финалистов включает презентацию проекта и ответы на вопросы экспертов. В целом для защиты отводится не более 7 минут. Безусловно, при выборе победителей мы учтем ряд критериев, среди которых четкость изложения бизнес-плана и доступность для восприятия, использование наглядного материала, владение информацией и, конечно же, уверенность", - отметила координатор проекта.

Прием заявок на участие в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" был открыт 2 апреля. В итоге в республиканский тур прошли 36 проектов. Из них 23 проекта от школьников, 7 - от учащихся средних специальных учреждений образований и по 3 - от студенческой и работающей молодежи.

"Это наш первый опыт проведения игры. Для участия в ней молодые люди подавали заявки и защищали свои разработки на региональных этапах проекта в различных номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство; растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн; полеводство, овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация. Проекты юных и молодых аграриев отличаются разнообразием - от совершенствования работы современной фермы, развития бизнеса в агроусадьбе, крестьянско-фермерском хозяйстве до открытия частной пасеки, инновационных методов выращивания клубники, голубики и овощной продукции", - добавила Юлия Зинкевич.

Международный очный этап бизнес-игры "Начинающий фермер" с защитой проектов перед международным экспертным советом состоится в 2021 году в Москве. Участники получат экспертную оценку своих проектов, победителей наградят дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в страны-участницы - Беларусь, Россию, Кыргызстан, Казахстан и Армению.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи. Материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.-0-