Республиканский турнир по китайским шахматам среди учащихся прошел в БГЭУ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете впервые в Беларуси состоялся турнир по китайским шахматам (сянци) среди учащихся. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

В турнире приняли участие около пятидесяти студентов белорусских университетов, колледжей, а также учеников средних школ и кружков китайских шахмат при центрах дополнительного образования детей и молодежи. Фактически на сегодня это самое масштабное в Беларуси состязание по сянци для юных любителей игры, собравшее сильнейших в своих возрастных категориях. Возраст игроков - от 6 до 27 лет. Приняли участие в соревнованиях и китайские студенты, обучающиеся в БГЭУ.

"Целью турнира являлось привлечение внимания широких кругов учащейся молодежи к ценностям нематериального культурного наследия Китая, развитие и продвижение игры в сянци в Беларуси, формирование у подрастающего поколения через игру в сянци интереса к китайскому языку и культуре. Мероприятие получило значительный международный резонанс, в частности, информация о нем прошла в новостях крупнейшего правительственного информационного агентства КНР "Синьхуа", а также на крупных китайских новостных порталах", - рассказали в вузе.

Фото bseu.by

Турнир проводился при поддержке действующего в БГЭУ Кабинета Конфуция Республиканского института китаеведения им. Конфуция БГУ. Клуб китайских шахмат "Сянци" с 2018 года является одним из ведущих направлений деятельности Кабинета Конфуция. Организатором-партнером мероприятия выступила Белорусская федерация китайских шахмат, которая предоставила необходимое количество игровых комплектов, а также сформировала судейскую коллегию турнира. Многие участники соревнования, особенно в младших возрастных категориях, являются учащимися кружков, которые ведут тренеры федерации. Таких центров сянци на данный момент в Минске насчитывается шесть.

Победителями турнира в абсолютной категории (участники от 12 лет и выше) стали Иван Марцев - учащийся гимназии №7 Минска, и Алина Харламова - учащаяся гимназии №6 Минска.

Сянци является самой популярной интеллектуальной игрой в современном Китае, а в связи с бурным развитием китайской экономики и интереса к Китаю и его культуре на Западе они все увереннее завоевывают место в культурном пространстве западного мира наравне с традиционными шахматами. Игра в сянци не только развивает интеллект, но и является прекрасным способом постижения китайской культуры, формирования межкультурных контактов и экономических отношений с китайскими партнерами.

В БГЭУ действует клуб китайских шахмат "Сянци". "Всех желающих научиться этой игре ждем еженедельно по субботам с 16.00 до 17.20 в зале электронных ресурсов библиотеки БГЭУ", - добавили в вузе.-0-