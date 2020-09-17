Республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 19 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу среди организаций торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" и организаций цементной отрасли Беларуси пройдет 19 сентября на базе ОАО "Торфобрикетный завод Усяж", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Турнир посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В нем примут участие 15 команд, в том числе три, представляющие цементные заводы - ОАО "Кричевцементношифер", ОАО Красносельскстройматериалы" и ОАО "Белорусский цементный завод".

Организаторами мероприятия выступают ГПО "Белтопгаз" и республиканский комитет профсоюза Белэнерготопгаза.

Торфяной футбол отличается своей зрелищностью, так как проходит на болоте. По результатам проведенного в 2019 году первого такого турнира лидером стала команда ОАО "ТБЗ Усяж", 2-е место заняли торфяники ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз", 3-е место - ОАО "ТБЗ Лидский".-0-