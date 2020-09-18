Республиканский турслет студентов пройдет в Березинском районе 25-27 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский туристский слет студентов пройдет с 25 по 27 сентября в деревне Жорновка Березинского района. Он проходит во время Республиканской универсиады - 2020. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе организационно-кадровой и информационно-аналитической работы Республиканского центра экологии и краеведения.

"Слет проводится с целью формирования у молодежи спортивно-туристских навыков, активизации туристской, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности. Будут участвовать студенты высших учебных заведений страны дневной формы обучения", - рассказали организаторы.

Запланированы соревнования по спортивному ориентированию, технике пешеходного, водного, велосипедного туризма. Кроме того, состоятся конкурсы "Песня", "Представление команд", "На лучшую газету "Будни слета", "Туристские навыки и быт". 25 сентября пройдет открытый диалог "Молодежное сотрудничество: проблемы и перспективы" с участниками мероприятия и руководством Министерства образования.

Подведение итогов и награждение запланированы на 27 сентября. Организатором проведения слета выступает Министерство образования. Непосредственную подготовку и проведение осуществляет Республиканский центр экологии и краеведения.-0-