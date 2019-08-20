Республиканское объединение "Белводоканал" создано в Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное производственное объединение "Белводоканал" создано в Беларуси. Разрешение на это получено Министерством жилищно-коммунального хозяйства в постановлении Совета Министров от 16 августа 2019 года №545, опубликованном сегодня на
Через месяц после официального опубликования документа перечень государственных организаций, подчиненных Министерству ЖКХ, пополнит новая позиция - "Государственное производственное объединение "Белводоканал".
О планах по созданию республиканской специально уполномоченной организации БЕЛТА ранее сообщала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Марина Толстик. Инициатива призвана способствовать развитию систем питьевого водоснабжения и водоотведения, повышению эффективности их функционирования. При проработке вопроса планировалось, что объединение включит либо созданные на уровне республики облводоканалы, либо укрупненные существующие водоканалы.-0-
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