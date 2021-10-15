Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты состоялось республиканское офицерское собрание МЧС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Для сплочения коллективов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям принято решение о придании нового импульса офицерским собраниям. Среди их основных задач - формирование и поддержание в служебных коллективах здоровой морально-психологической и нравственной обстановки, товарищеских отношений, достижение высокой степени мотивационной готовности работников к безусловному и качественному выполнению служебных обязанностей при строгом соблюдении дисциплины и законности, воспитание работников в духе патриотизма и любви к Родине, обсуждение вопросов, связанных с деятельностью органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и принятие управленческих решений.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский отметил, что деятельность ведомства должна строиться исходя из интересов, нужд и проблем коллективов. Только от офицеров зависит, станут ли офицерские собрания действенным механизмом в жизни МЧС. Противодействие деструктивному информационному воздействию должно вестись на системной основе.

Председатель ветеранской организации МЧС и Белорусского добровольного пожарного общества Александр Кудряшов сказал, что ветераны с большим удовлетворением восприняли решение о повышении роли офицерских собраний и считают, что оно будет способствовать успешному решению ключевых задач для МЧС. И хоть многие члены организации достигли преклонного возраста, все они готовы и далее прилагать усилия для стабильности и развития Родины.

Начальник Березинского районного отдела МЧС Николай Андриевич в своем выступлении подчеркнул, что значение спасательного братства, офицерского корпуса трудно переоценить. Именно офицеры воспитывают молодежь, создают в подразделении благоприятный морально-психологический климат и, как следствие, обеспечивают успешное решение задач. Идеологическая составляющая сейчас как никогда актуальна в вопросе воспитания личного состава и молодых работников, приходящих на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Привитие им правильных жизненных ориентиров, духовно-нравственное формирование личности среди приоритетов.

Во время мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям вручил погоны полковника, а также благодарности ряду работников МЧС. Кроме того, на офицерском собрании было принято решение об утверждении кодекса чести работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.-0-

Фото Университета гражданской защиты