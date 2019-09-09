Республиканскому институту китаеведения им.Конфуция БГУ присвоено звание образцового

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскому институту китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета присвоено звание "Образцовый институт Конфуция". Торжественная церемония состоялась сегодня во время Европейского форума институтов Конфуция, передает корреспондент БЕЛТА.

РИКК БГУ - единственное на постсоветском пространстве учреждение, удостоенное звания образцового за выдающиеся результаты в организации образовательного процесса по обучению китайскому языку и популяризации китайской культуры.

Получение звания станет новым этапом развития РИКК БГУ в области преподавания китайского языка и культуры. Этот статус наделяет его официальными полномочиями координации деятельности всех институтов и классов Конфуция, созданных в Беларуси. Дополнятся и традиционные направления работы РИКК. Усилится научно-исследовательская и методическая работа. В институте создается крупнейшая в Беларуси библиотека по истории, культуре и социально-экономическому развитию современного Китая. Это позволит сформировать на базе РИКК национальный центр китаеведения, который объединит усилия белорусских и китайских ученых по изучению КНР.

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