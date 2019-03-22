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Республиканскую олимпиаду по трем учебным предметам примут Гомель и Жлобин

Общество 22.03.2019 | 07:49
Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле и Жлобине с 25 по 29 марта пройдет заключительный этап республиканской олимпиады по трем учебным предметам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

В Гомеле соберутся участники олимпиады по химии и биологии, в Жлобине - по трудовому обучению.

Площадками для теоретических состязаниий по химии и биологии станут областной лицей и областной институт развития образования. Практическую часть заданий ребята будут выполнять в лабораториях ГГУ имени Ф.Скорины. Ожидается, что за победу в олимпиаде по химии поспорят 122 учащихся, по биологии - 120 человек.

В Жлобине ребята, которые посоревнуются по трудовому обучению, встретятся в средней школе №13 и профессионально-техническом колледже. Всего в заключительном этапе по данному предмету намерены участвовать 76 человек.

В свободное время олимпиадники смогут познакомиться с достопримечательностями, памятными местами Гомеля и Жлобина. Например, запланированы экскурсии в Гомельский дворцово-парковый ансамбль, мемориальный комплекс в Красном Береге. Также будут организованы спортивная и развлекательная и программы.

Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам пройдет в 12 городах Беларуси с 25 по 29 марта. Свои команды представят все области республики, Минск, Лицей БГУ.-0-

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Теги
Гомель, Жлобин, образование
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