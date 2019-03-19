Республиканскую организацию "Белводоканал" планируют создать в Беларуси

19 марта, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Республиканскую специально уполномоченную организацию - государственное производственное объединение "Белводоканал" планируется создать в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик на открывшейся сегодня в Минске XXI Международной специализированной выставке "Вода и тепло".

Создание республиканской организации призвано способствовать развитию систем питьевого водоснабжения и водоотведения, повышению эффективности их функционирования. "Активно ведем проработку данного вопроса. Пока планируется, что это будет объединение, включающее либо созданные на уровне республики облводоканалы, либо укрупненные существующие водоканалы. Тем самым будет создана отрасль водоснабжения и водоотведения, - сказала Марина Толстик. - Принят закон о питьевом водоснабжении, ставятся задачи, касающиеся в том числе и водоотведения, которое требует огромного внимания. Есть понимание, что создание отдельной отрасли поможет достичь намеченных целей".

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут и первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время открытия выставки

Во время церемонии открытия выставки "Вода и тепло" первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило напомнил о задаче до 2025 года обеспечить все населения Беларуси питьевой водой нормативного качества. "Для этого необходимо построить 1,4 тыс. станций обезжелезивания воды, в том числе в 2019-м - 250 станций. Общей цели развития водоснабжения и водоотведения служит и специализированная выставка, где можно обменяться опытом с экспертами, ознакомиться с инновациями, чтобы применить их на практике", - отметил он.

По итогам 2018 года 90,5% населения страны обеспечено питьевой водой нормативного качества.

Международная выставка "Вода и Тепло" проходит на конькобежном стадионе "Минск-Арены" с 19 по 22 марта. Более 160 компаний из 15 стран демонстрируют современные технологии и оборудование, позволяющие рационально использовать водо-, тепло- и энергопотребление в жилых и промышленных зданиях. Мероприятие также нацелено на укрепление деловых контактов и обмен опытом между проектными организациями, органами исполнительной власти, субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями, иностранными партнерами. В программе семинары об организации поквартирного учета и регулирования расхода тепловой энергии, цифровизации в жилищно-коммунальной сфере, энергоэффективности многоквартирных жилых домов и т.д.

Организатором выставки является выставочное предприятие "Экспофорум" при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

Фото Оксаны Манчук