Реставраторы "Линии Сталина" приступили к созданию реплики танка Т-50

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реставраторы историко-культурного комплекса "Линия Сталина" приступили к созданию реплики танка Т-50. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Инженеры по крупицам собирают информацию о легендарной машине: архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях. На создание модели у реставраторов уходит от трех до пяти месяцев. За год инженеры воссоздают порядка четырех единиц техники. Увидеть модель можно будет на полях военно-исторических реконструкций", - рассказали в ведомстве.

На момент создания танк Т-50 являлся уникальной машиной. Броня обеспечивала защиту от огня орудий калибром до 45 мм на дистанциях более 600 м. Т-50 - один из лучших танков мира в своем классе.-0-