Ресурсные центры по направлениям экономики продолжат открываться в регионах

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсные центры профессионального образования по различным направлениям экономической деятельности продолжат открываться в Беларуси и будут заниматься подготовкой не только молодежи, но и повышением квалификации работающих взрослых. Об этом сообщил сегодня ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский перед круглым столом "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие" в НИИ труда Министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

"В проекте программы заложен показатель - на 30% увеличить производительность труда. А это квалификация, способность в короткие сроки качественно выполнять работу. На мой взгляд, надо уделять внимание вопросам переобучения и повышения квалификации работающих на предприятиях. То есть делать акцент не только на тех, кто уже в стадии безработного", - сказал Валерий Голубовский.

Это позволит достичь тех показателей, которые запланированы в проекте программы, подчеркнул он.

Система образования готова сопровождать эти процессы. "Около 50 ресурсных центров распределены равномерно по всей стране, где сконцентрированы самые передовые технологии для всех секторов экономики. И педагоги, мастера потенциально готовы обучать не только молодежь, но и взрослое население", - отметил Валерий Голубовский.

Он добавил, что ресурсные центры еще будут создаваться. "Это зависит от региональной экономики, потребности в тех или иных квалификациях, как количественной, так и качественной", - уточнил собеседник.

Обучение, повышение квалификации работающих сегодня ведется как за счет нанимателя, так и оплачивается самим человеком. В рамках новой программы, считает Валерий Голубовский, для этого нужно выработать механизмы стимулирования и финансирования такой работы с кадрами.

Глава РИПО также обратил внимание на то, что обсуждение положений программы на пятилетку с профессиональным сообществом, экспертами - очень важно. "Потому что за стратегическими направлениями можно упустить какие-то детали. А их могут подсказать эксперты", - уверен он.

Мероприятие является частью общественного обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. В круглом столе участвуют ученые, эксперты научных и образовательных кругов из НИИ труда Минтруда и соцзащиты, НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики, БГУ, РИПК, РИПО, МИТСО и др.-0-