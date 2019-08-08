Ресурсный образовательный центр при РНПЦ трансфузиологии начнет работу с 1 сентября

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный образовательный центр при РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий начнет работу с 1 сентября, сообщила журналистам начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это будет межотраслевой центр. Там будут обучаться в том числе биологи, работающие в отрасли", - сказала Ольга Маршалко.

Сейчас в Беларуси при РНПЦ и Республиканской стоматологической поликлинике работает 14 ресурсных образовательных центров. Они прошли аккредитацию и получили лицензию на право осуществления образовательной деятельности. Здесь повышают квалификацию в том числе зарубежные врачи.

Такие центры в зависимости от профессиональной направленности ориентированы на подготовку всех специалистов - молодых и со стажем. Медики изучают эксклюзивные методы оказания помощи, инновационные технологии для внедрения в своей профессиональной деятельности.-0-