Ресурсосберегающие инновации ОАО "Полесье" отмечены Премией "Лидер потребительского рынка – 2020"

Гран-при Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2020" удостоено ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" за инновационный вклад в развитие потребительского рынка Республики Беларусь в сфере ресурсосберегающих технологий в текстильной промышленности.

Как сообщалось ранее, эффективность и экологичность производства стали одними из основных критериев отбора лауреатов в этом году. По мнению организаторов премии, очень важно и нужно поощрять производителей, которые не только выпускают качественные товары, но и делают это экономически эффективно и с минимальным воздействием на окружающую среду.

Открытое акционерное общество "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" – одно из самых крупных и современных предприятий белорусской легкой промышленности по выпуску верхней трикотажной одежды, домашнего текстиля, полушерстяной и высокообъемной пряжи и вязаных аксессуаров. "Полесье", вошедшее в десятку мировых лидеров по производству пряжи, за 4 года реализовало 4 инновационных проекта. Порядка 70 % выпускаемой продукции уходит на экспорт.

В 2020 году в эксплуатацию введено новое оборудование, позволяющее имитировать ткачество, вышивку, гобеленовую технику, что дает возможность расширить ассортимент и найти новых покупателей. Высокотехнологичное современное оборудование позволяет воплотить в жизнь любые задумки дизайнеров. Изделия, выполненные по бесшовной технологии, стали особенно популярными у покупателей.

Наряду с Гран-при Премии "Лидер потребительского рынка" продукция ПТО "Полесье" стала лауреатом еще в трех номинациях. Изделия трикотажные верхние делового стиля для детей – коллекция "Деловашки" – получили диплом в номинации "Мода. Одежда", пряжа высокообъемная полиакрилонитрильная "SOFT" для трикотажного производства – в номинации "Продукция производственно-технического назначения", а пряжа для ручного вязания – в номинации "Товары для творчества и рукоделия". Генеральный директор Открытого акционерного общества "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" Виктор Войтович награжден дипломом "Лидер управления".

Напомним, что церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2020" состоялась 9 декабря в столичном Президент-отеле. Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, в составе которого ведущие представители бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

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