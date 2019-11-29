Ресурсы белорусских семей в январе-сентябре составили Br1341,4 в месяц

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Беларуси в январе-сентябре составили Br1341,4 в месяц. Такие данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни приводит Национальный статистический комитет, сообщает БЕЛТА.

Располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа в расчете на домашнее хозяйство составили Br1442,5 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br1076,2 в месяц.

Денежные расходы составили Br1274,2 в месяц, из которых Br951,6 (74,7%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,9%, на покупку непродовольственных товаров - 32,2%, на оплату услуг - 26,1%.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.д.).-0-