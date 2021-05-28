Ресурсы домашних хозяйств белорусов в I квартале составили Br1470,4 в месяц

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в I квартале текущего года составили в среднем Br1470,4 в месяц. Это следует из данных выборочного обследования, опубликованных на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В январе - марте этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1470,4 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1538,3, в сельских населенных пунктах - Br1248,3. При этом денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне Br1400,1 в месяц, из которых Br1049,2 (74,9%) приходится на потребительские нужды.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 41,9% (в том числе 2,3% - общественное питание, остальное - покупка продуктов), на покупку непродовольственных товаров - 31,5%, оплату услуг - 23,9%. Самые большие траты после продуктов питания - на жилье (11,4% от всех потребительских расходов, в том числе ЖКУ - 7,2%), транспорт (8%), информацию и связь (7,7%), здравоохранение (6,4%).

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).-0-