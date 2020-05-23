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23 мая 2020, 11:09

Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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Минобразования изменило сроки проведения ЦТ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило график проведения централизованного тестирования в резервные дни. Соответствующее постановление министерства от 20 мая 2020 года №93 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля.

Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сроки регистрации для прохождения централизованного тестирования в резервные дни - с 12 по 17 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому - 26 и 27 июня, по обществоведению - 29-го, по математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.-0-

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