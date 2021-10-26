Резидент свободной экономической зоны "Минск" начал сотрудничество со всемирно известным сервисом Amazon

Белорусское предприятие ООО "Бланк Лэйблс" выпускает продукцию с торговым знаком "Флекс-н-Ролл". Уже сегодня компания реализует свою продукцию во многих странах Европы и мира.

ООО "Бланк Лэйблс" специализируется на производстве самоклеющихся этикеток для сфер промышленности, логистики и торговли. Предприятие, являющееся резидентом свободной экономической зоны "Минск", ориентируется преимущественно на изготовление экспортной продукции. Применяя современное оборудование, выстроив технологические процессы производства, а также используя оптимальные системы менеджмента, компания может конкурировать с производителями из Юго-Восточной Азии и Европы. Профессиональный уровень организации позволяет выстраивать долгосрочное сотрудничество с потребителями в абсолютно разных странах - от Армении до Казахстана.

Один из приоритетов "Бланк Лэйблс" - использование различных каналов продаж. Ведь международные маркетплейсы позволяют реализовать имеющийся экспортный потенциал. "Бланк Лэйблс" стала первой на постсоветском пространстве компанией, чья продукция представлена на всех известных торговых интернет-площадках Европы и России. Среди них - OZON, Wildberries, Yandex Market, Aliexpress. А недавно компания вышла на самый крупный мировой торговый сервис - Amazon. Как пояснили в руководстве компании, выход на данную площадку занял продолжительное время.

- Несколько месяцев занял сложнейший процесс согласования и получения одобрения от Amazon - и наша продукция начала реализовываться через этот всемирно известный сервис. И сегодня продукция белорусского предприятия продается в Испании, Германии, Нидерландах и в других странах.

На предприятии также отметили: опыт продаж и понимание высокого уровня сервиса, который предоставляет Amazon, оказался непростым, но неимоверно полезным, заставил сделать предприятие качественный шаг вперед. Качество продукции, упаковки, маркировки и организации логистики выросло до мирового уровня.

- Опыт и анализ продаж на международных маркетплейсах помогает нам создавать новые продукты, которые удовлетворяют спрос самых разных покупателей, а также предлагать их потребителям не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, - отметили в "Бланк Лэйблс".

Используя этот бесценный опыт, "Бланк Лейблс" запустило и собственные интернет-магазины, локализованные в Беларуси, а также Германии, Израиле и России.

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