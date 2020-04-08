Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов - Минздрав

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов. Об этом сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тесты у нас точны, поскольку имеется расшифровка генома вируса. ПЦР-диагностика считается на сегодня наиболее точным методом. Тест-системы постоянно дорабатываются, и выявление ложноположительных результатов тоже возможно. Поэтому все положительные результаты, как правило, перепроверяются различными тест-системами. Фактов появления ложноотрицательных результатов при ПЦР-диагностике не было", - сказал Владимир Караник.

По его словам, забор материала занимает около 20 секунд. Все этапы обработки - от 2 до 5 часов, затем проводится контроль. "Мы стараемся получить ответ от 6 до 24 часов", - отметил министр.-0-