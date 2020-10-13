Результаты лечения рака молочной железы значительно улучшились - онколог

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты лечения рака молочной железы в последние годы значительно улучшились, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

"На наших глазах происходит своего рода чудо, заболевание из смертельного превращается в хроническое, - отметил Сергей Красный. - Я думаю, что вполне возможно в ближайшем будущем мы объявим о победе над этим заболеванием".

Соответственно, по его словам, смещаются и акценты в научных исследованиях. В первую очередь они направлены на повышение качества жизни пациентов после лечения. "Сейчас ставится задача, чтобы их качество жизни ничем не отличалось от качества жизни здоровых людей. В связи с этим проводятся исследования по разработке методов комплексного лечения, которые позволяют уменьшить опухоль до такого размера, чтобы можно было выполнить органосохраняющую операцию. Это самый лучший вариант, - сказал Сергей Красный. - Если не удается выполнить такую операцию, разрабатываются всевозможные методы пластических операций по восстановлению удаленного или частично удаленного органа".

Важность этого аспекта подтверждают зарубежные исследования, показавшие влияние психологического состояния на отдаленную выживаемость пациента. Сравнивались две группы женщин с одинаковыми стадиями болезни, которым проведено одно и то же лечение, но в одних случаях муж после этого оставил семью, а в других - семья сохранилась. Оказалось, что разница в пятилетней выживаемости колоссальная. Ни одно самое современное лекарство не дает такого эффекта.

Второе направление научной работы касается лечения весьма агрессивных форм рака молочной железы, когда даже небольшая опухоль может давать отдаленные метастазы. "Здесь идет поиск новых нетрадиционных методов. В частности, мы большие надежды возлагаем на иммунотерапию. Это исследования по производству ДНК-вакцин и клеточных вакцин, которые могут быть как универсальными, так и готовиться непосредственно для каждого пациента. Такие исследования проходят во всем мире, и наш центр старается не отставать", - сказал Сергей Красный.-0-