Результаты национального exit poll будут озвучены после закрытия участков - БКМО

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты национального exit poll будут озвучены после закрытия участков, заявил в эфире ОНТ председатель Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо, сообщает БЕЛТА.

"В течение всего дня мы обрабатываем, анализируем информацию. К окончанию работы избирательных участков, то есть к 20.00, мы уже получим долгожданные предварительные итоги выборов, - сказал Павел Алексо. - Международная практика показывает, что exit poll и такая форма, как опрос на выходе, дают результат, который очень близок к официальным результатам голосования. Поэтому все с нетерпением ждут, и именно на эту форму делается большой акцент".

Инициатором социологического исследования выступило представительство МГТРК "Мир" в Беларуси. Проводит опрос Молодежная лаборатория социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". В соответствии с социологической выборкой была сформирована и апробирована опросная сеть, подобраны и обучены почти тысяча интервьюеров, которые проводят опросы на более чем 300 участках. Все они одеты в специальную форму с логотипом БКМО. Кроме того, для обеспечения безопасности у каждого из них имеются защитные маски и перчатки.

Опрос анонимный. Двое задают вопросы, третий (старший в группе) отвечает за подсчет результатов и передает информацию по телефону в штаб, где находятся операторы, отвечающие за конкретный регион.

Для контроля за соответствием exit poll международным стандартам привлечены зарубежные научные консультанты, а также национальные эксперты.

Во время президентских выборов в 2010 и 2015 годах Молодежная лаборатория социологических исследований уже проводила exit poll. Во время последней политической кампании результаты, полученные при опросах на выходе из избирательных участков, практически полностью совпали с официальными результатами выборов, а также с данными, полученными авторитетными международными организациями, проводящими exit poll.-0-