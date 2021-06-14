Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair кроме Беларуси никому не нужны - Сикорский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair кроме Беларуси никому не нужны, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость - главных врагов безопасности. И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили, - сказал Артем Сикорский. - Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования кроме Беларуси никому не нужны".

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.-0-

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Фото Рамиля Насибулина