Результаты ЦТ по всем предметам доступны на сайте РИКЗ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) доступны результаты централизованного тестирования по всем предметам, сообщает БЕЛТА.

"В настоящий момент доступны результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время)", - проинформировали в РИКЗ.

Абитуриенты, которые не смогли пройти ЦТ в основной день (а таких более тысячи), сдают его в резервные - 6, 8 и 10 июля.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, а с 13 июля - в БГУ для резервных дней сдачи ЦТ.

Всего на ЦТ в основные дни зарегистрировалось 76 тыс. 888 человек. Они планировали сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-