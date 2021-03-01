РФ продлила до 1 апреля возможность въезда граждан стран ЕАЭС по приложению "Путешествую без COVID-19"

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России приняло распоряжение, предусматривающее продление до 1 апреля срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении госграницы РФ в определенных пунктах пропуска. Об этом говорится на сайте российского Кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

Ранее срок применения приложения был установлен до 1 марта. "Граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, могут въезжать в Россию через Республику Армения и Республику Беларусь в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - пояснили в правительственной пресс-службе. - Приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований".

Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествую без COVID-19" содержит список верифицированных лабораторий. Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода свежего теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.-0-