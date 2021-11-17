РФПИ опубликовал новое исследование эффективности "Спутника V" в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РФПИ опубликовал новое исследование эффективности вакцины "Спутник V" в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препринт соответствующей статьи с анализом опубликован на медицинском портале MedRxiv.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается: анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, осуществлялся на основе данных более чем 1,2 млн человек, которые получили оба компонента препарата с января по сентябрь 2021 года во время кампании по вакцинации в Беларуси. Подтверждена высокая эффективность российской вакцины.

Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V". У привитых поствакцинальные побочные эффекты были легкими или средними, а связанных с вакцинацией летальных исходов среди них зарегистрировано не было, отметили в РФПИ.

Новое исследование подтверждает данные, опубликованные в сентябре, согласно которым эффективность "Спутника V" против COVID-19 в Беларуси составила 97,2% на основе данных более 860 тыс. человек, привитых с января по июль 2021 года.

Беларусь стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V" и стало применять ее для массовой вакцинации населения.

Также в апреле в Беларуси была зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V" на основе аденовируса человека 26-го серотипа).

12 ноября премьер-министр Роман Головченко во время посещения "Белмедпрепаратов" рассказал, что произведенная в Беларуси по полному циклу вакцина "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года. Общий объем ее производства будет более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитаны на Беларусь.-0-