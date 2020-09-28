РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований

28 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в октябре в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для клинических исследований, следует из сообщения фонда.

"1 октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V". РФПИ финансирует это клиническое исследование в Республике Беларусь с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России", - указано в сообщении.

В пресс-службе белорусского Минздрава добавили, что специалисты министерства выдали разрешение на проведение мультицентрового клинического испытания вакцины. Также сообщается, что "экспертная группа одобрила протокол исследования № 04-Гам-КОВИД-Вак-2020-РБ". На сегодня в клинических центрах проведения этого испытания заняты организационными работами и скринингом добровольцев.

Беларусь стала первой страной, в которой стартуют клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. "Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины "Спутник V", - уточняет РФПИ.

Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" планируются в других странах, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. По данным фонда, заявки на вакцину "Спутник V" поступили от более чем 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии - до 50 млн доз, а также Индии - 100 млн доз, Узбекистане - до 35 млн доз.-0-