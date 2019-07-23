Риелторское сообщество давно готово к введению института саморегулирования - эксперт

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риелторское сообщество, как и другие виды бизнеса, давно готово к введению института саморегулирования. Такое мнение выразил председатель совета Белорусской ассоциации "Недвижимость" Анатолий Звездин во время круглого стола "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА.

"За 25 лет развития мы наработали релевантный опыт и интеллектуальный потенциал для применения этого института. Общественные организации вполне могут взять на себя часть полномочий, в том числе по проверке, оценке деятельности и даже допуску на рынок", - полагает эксперт.

Выражая позицию профессионального сообщества по планируемым законодательным изменениям в сфере риелторской деятельности, участники круглого стола сошлись во мнении, что тарифное регулирование сдерживает развитие рынка и необходимо переходить к договорным ценам. Требуют пересмотра нормы указа №450 о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие лишение лицензии, так как в результате страдают потребители риелторских услуг.

"При сохранении нынешней политики мы будем отставать в своем развитии от стран-соседей и партнеров по Евразийскому экономическому союзу, где нет ни лицензирования, ни тарификации", - считает член совета Союза "Конфедерация агентств недвижимости" Павел Астапеня.

Пока же государство предлагает поэтапный отказ от регулирования тарифов на риелторские услуги. В частности, предлагается отменить государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам. Регулирование цен на риелторские услуги для физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении социально значимых объектов, таких как земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, машино-места, пока сохранено, но вместо фиксированных тарифов планируется установить предельные максимальные.

"Это позволит риелторским организациям более гибко выстраивать отношения с потребителями в вопросах оплаты, что невозможно сделать сегодня", - полагает начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец.

По мнению начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Дианы Подлесской, каким бы хорошим ни было законодательство, вопросы повышения качества услуг могут и должны решаться самим риелторским сообществом. "Министерство юстиции, в свою очередь, всегда открыто к диалогу, направленному на развитие данной сферы", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые новации направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

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