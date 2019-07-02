РИКЗ сводит к минимуму проблему угадывания на ЦТ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема угадывания на централизованном тестировании существует, и специалисты сводят ее к минимуму. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Он не стал отрицать, что проблема существует. "Мы ее сводим к минимуму", - отметил Юрий Миксюк. По его словам, специалисты видят возможности, как это сделать.

При этом Юрий Миксюк раскритиковал некоторых репетиторов, которые представляют свои попытки пройти тестирование наугад как объективный эксперимент. "Эта объективность не выдерживает никакой критики", - сказал он. Например, один из них вроде как использовал случайную методику на тестировании по русскому языку. Но при этом выполнил четыре задания в части В, которые не угадаешь. Таким образом, человек набрал 25 тестовых баллов. "На самом деле, если часть В убрать, то получается девять первичных баллов, которые соответствуют девяти тестовым", - обратил внимание директор РИКЗ.

Он напомнил, что новая методика подсчета баллов на ЦТ соответствует мировым стандартам, она оценивает абитуриента по знаниям в абсолютной величине. Она более корректна, поскольку не обесценивает, как прежняя, знания, которые демонстрировали все. "Нынешняя методика этого себе не позволяет. Абитуриент не может получить меньше первичного балла - только больше", - отметил Юрий Миксюк. Обязательным условием для этого служит хорошая подготовка.-0-

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