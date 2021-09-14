14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Римско-католическую церковь в Беларуси возглавил Иосиф Станевский. Такая информация размещена на сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела, сообщает БЕЛТА.

"14 сентября, в праздник Воздвижения Святого Креста, Папа Франциск назначил архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, титулярного епископа Табаикары - до сих пор - вспомогательного епископа Гродненской диоцезии", - говорится в сообщении.

Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года в деревне Заневичи Гродненской области. 17 июня 1995 года был рукоположен в священники Гродненской епархии, в которой впоследствии осуществлял служение в Волковыске. В 1999 году он получил лицензию канонического права в Католическом университете Люблина.

Был преподавателем, ректором семинарии Гродно, судьей и помощником викария Межепархиального суда первой инстанции. В 2007-2013 годах отвечал за пастырское образование молодых священников Гродненской епархии.

29 ноября 2013 года назначен титулярным епископом Табаикары и епископом-помощником Гродненской диоцезии.

14 апреля 2021 года он был вторично избран Генеральным секретарем Архиерейской конференции католических епископов Беларуси.-0-