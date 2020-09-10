РИПО: конкурс WorldSkills - один из механизмов обновления содержания профобразования

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus - один из механизмов обновления содержания профессионального образования. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала начальник центра международного сотрудничества Республиканского института профессионального образования, ассистент технического делегата WorldSkills Belarus Наталья Шевченко-Савлакова.

"Инструменты WorldSkills используются не только для организации конкурса, но и как один из механизмов обновления содержания профессионального образования, - сказала Наталья Шевченко-Савлакова. - Те стандарты, которые представлены на конкурсах, потом берутся за основу при разработке образовательных, профессиональных стандартов, являются порой двигателем для новых специальностей в учреждениях образования. К примеру, визуальный мерчиндайзинг. В Беларуси сначала был конкурс, было подготовлено экспертное сообщество, а уже потом появилась эта специальность. Такие примеры есть, и мы этот опыт масштабируем".

Участники WorldSkills Belarus продемонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям Конкурс пройдет 15-18 сентября на территории индустриального парка "Великий камень". "В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области.

Конкурс WorldSkills Belarus с каждым сезоном набирает обороты. "На этот раз 47 компетенций, и они увеличиваются с каждым сезоном. Причем новинки происходят не только в количестве, но и содержании конкурсных заданий, - отметила начальник центра. - Конкурсные задания разрабатываются главными экспертами, которые берут за основу стандарты международных соревнований WorldSkills и как раз компетенции future skills - это те новинки, которые мы будем впервые презентовать на республиканском чемпионате".

Наталья Шевченко-Савлакова подчеркнула, что с каждым годом повышается уровень подготовки конкурсантов. "Постоянно проводится повышение квалификации экспертного сообщества, в том числе с привлечением социальных партнеров. Стажировки организуются на реальных производствах и предприятиях. В Беларуси реализуется программа по модернизации сети ресурсных центров, и они также при реализации своих бизнес-проектов опираются на стандарты WorldSkills, берут за основу инфраструктурные листы с перечнем оборудования, материалов, которые применяются в мире. Таким образом, учащиеся уже сейчас имеют возможность обучаться на реальных современных производственных технологиях и оборудовании с использованием современных материалов. Соответственно, мастера производственного обучения имеют возможность, используя сетевые формы взаимодействия между учреждениями образования, приезжать в ресурсные центры, проходить стажировки и повышать уровень квалификации", - рассказала она.

Кроме того, во время подготовки к республиканскому конкурсу эксперты, которые представляли Беларусь на международных чемпионатах, проходят стажировки. "Летом проходили так называемые Skill Camp, организуемые международной ассоциацией WorldSkils International, на которых международные эксперты обсуждали вопросы подготовки участников, задания, критерии оценки. Поэтому фактически идет вовлечение наших экспертов в международное сообщество, и оттуда черпается информация для конкурсных заданий", - добавила начальник центра.-0-

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Конкурс Junior Skills Belarus объединит 116 участников по 9 компетенциям Конкурс проходит в 2 возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет. Как правило, каждый год находятся ребята-вундеркинды, которые еще не достигнув десятилетнего возраста, хотят поучаствовать и проявить свои способности.