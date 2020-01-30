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30 января 2020, 11:26

Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"

В Новом Орлеане родился самый знаменитый джазмен мира Луи Армстронг, а местные бары помнят своего завсегдатая – писателя Марка Твена. Город-праздник, город-фестиваль. Город джаза, город чудесной франко-испанской архитектуры и культурных традиций креолов и афроамериканцев. Город легкого бытия и простоты (одно из неофициальных его названий - Big Easy) и одновременно неимоверной энергии жизни. Именно такое настроение будет и у дома "Новый Орлеан" в столичном многофункциональном комплексе "Минск Мир". Продажи квартир в новом жилом здании стартуют уже в ближайший понедельник 3 февраля.

Старт продаж, как известно, – это лучшие условия для покупки квартиры! Нет сомнений, что ближайший понедельник для многих потенциальных покупателей станет точкой отсчета, с которой начнется история своего собственного столичного жилья!

"Новый Орлеан" – это квартал "Северная Америка", символизирующий на карте комплекса "Минск Мир" образ США и Канады – развитых, высокотехнологичных и современных стран, во многом задающих ритм развития всей планеты. У дома будут два брата - "Нью-Йорк" и "Майями", здания схожей архитектуры. Эта троица создает высотную доминанту всего квартала – образ этакого Манхеттена.

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

К слову, дома активно строятся. Планируемый срок сдачи "Нового Орлеана" – октябрь нынешнего года, так что новоселья покупателям долго ждать не придется!

Проследить практически в онлайн-режиме, как продвигается строительство всего комплекса "Минск Мир", можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

"Северная Америка" – это самая современная архитектура. Дома квартала получают практически сплошные зеркальные фасады и смелые, яркие формы. По площади это один из самых просторных кварталов комплекса, внутри которого будет построено сразу две школы с оборудованными спортивными городками и стадионом. В соседних кварталах - детские сады.

Кафе, магазины, объекты сферы услуг – непременные атрибуты квартала. Это не только удобство и комфорт жителей, которые будут иметь все необходимое для жизни буквально под рукой, но и возможность для многих предприимчивых людей открыть здесь свой бизнес. В конце концов, именно Штаты – символ свободного предпринимательства, так где же открыть свое дело, как не в квартале "Северная Америка"?!

У каждого дома - спортивные площадки и детские городки, зоны спокойного отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

У каждого дома отлично оборудованные спортивные площадки и детские городки
У каждого дома отлично оборудованные спортивные площадки и детские городки

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крутых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе "Минск Мир" открыли минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

И ведь рамками квартала территория комфорта и уюта для жителей не ограничивается! Для них - вся инфраструктура комплекса "Минск Мир", который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Буквально по соседству от "Северной Америки" будет разбит новый городской парк площадью 10 гектаров. Это "зеленые легкие" всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Кстати, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру. Две новые станции метро - в границах комплекса, многочисленные остановки общественного транспорта всегда в шаговой доступности.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Шанс стать ближе к мечте - это возможность приобрести квартиру в доме "Новый Орлеан"!

Вы слышите звуки джаза? Зеркальный фасад с бронзовой тонировкой сверкает, как труба самого Луи Армстронга! В доме - 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Вам нравится расслабленная атмосфера южного города, настоящего Big Easy? Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль - это реальная возможность для каждого.

В луизианском Новом Орлеане много солнца и тепла? В минском "Новом Орлеане" тоже! Даже самые небольшие студии залиты светом, ведь глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии - во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

Главная достопримечательность Нового Орлеана – Французский квартал. В доме "Новый Орлеан" гостей встретит за стильной стойкой консьерж. Чем не французский шарм?

В просторном лобби высотой более 3 метра – зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Кстати, парковки для велосипедов также размещены на придомовой территории.

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

Хотите красоты и ярких впечатлений? Поднимитесь в свою квартиру на панорамном лифте - вид на город каждый день будет открываться для вас просто потрясающий! А всего здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Говорят, в Новом Орлеане дома украшают яркими гирляндами. В столичном "Новом Орлеане" гирлянды точно появятся - по крайней мере, на новогодние праздники! Ведь ощущение праздника, тепла и солнца жителям этого дома гарантированы!

Хорошие новости не приходят поодиночке! Если покупка квартиры в "Новом Орлеане" на самом старте продаж вас заинтересовала, то выбирайте выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья, которые предлагает застройщик!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе "Минск Мир" она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Прекрасная новость есть и для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков. При одномоментном внесении средств за квартиру скидка составит до 20%!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме "Новый Орлеан" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Не упускайте возможность выбрать свою квартиру в "Новом Орлеане" на старте продаж!

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