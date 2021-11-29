Рябов: декабрь в этом году ожидается теплее обычного

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным прогнозам, декабрь в этом году ожидается теплее обычного. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов, сообщает БЕЛТА.

"Традиционно первый месяц зимы - самый темный и пасмурный месяц года. Солнце появляется редко и светит от 24 до 33 часов. К тому же атмосферные процессы, особенно в первой половине месяца, еще сохраняют черты переходного сезона. Поэтому нередко в декабре наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. То есть пресловутые температурные качели, - отметил эксперт. - По предварительным прогнозам, декабрь в этом году ожидается теплее обычного. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы, которая составляет от минус 2 градусов на юго-западе до минус 5 на северо-востоке. По сравнению с ноябрьской, в декабре температура понижается на 4-5 градуса".

По словам Дмитрия Рябова, месячное количество осадков предполагается около климатической нормы - 38-57 мм. "Это значит, что нас ждут от 18 до 21 "мокрых" дней. Также в декабре будет от 3 до 15 дней с туманами и гололедами, от 2 до 5 дней с метелью. И, конечно, многих волнует вопрос: а будет ли снег? Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются от года к году. Чаще всего к концу декабря его высота достигает в среднем 4-10 сантиметров. Если декабрь выдается теплым, то снег ложится только в январе. Однако, по предварительным прогнозам, из-за того, что над территорией страны будут часто проходить циклоны, есть большая вероятность, что к концу декабря установится устойчивый снежный покров", - рассказал синоптик.-0-

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