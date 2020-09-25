Ряд мероприятий СГ в сфере культуры и спорта перенесен на более поздний срок из-за COVID-19

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Часть запланированных на 2020 год мероприятий Союзного государства в сфере культуры и спорта перенесена на более поздний срок из-за COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося сегодня в видеоформате заседания Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

"Участники заседания обсудили работу по исполнению бюджета Союзного государства на 2020 год в области социальной политики, - проинформировали в пресс-службе. - За счет средств союзного бюджета в текущем году предусмотрено финансирование программ, проектов и мероприятий в области образования, культуры, искусства, здравоохранения и физической культуры. Депутаты отметили, что в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не было возможности провести фестивали "Молодежь - за Союзное государство" и "Творчество юных", туристский слет учащихся Союзного государства и слет юных экологов, спартакиаду для детей и юношества. Эти мероприятия отложены или перенесены на более поздний срок".

Вместе с тем, подчеркнули в Парламентском собрании, проекты "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области" и другие мероприятия, реализация которых не противоречит мерам, принимаемым для борьбы с COVID-19, выполнены в полном объеме.

При обсуждении вопроса о подготовке к реализации программ, проектов и мероприятий в 2021 году парламентарии отметили, что в прошедший период завершена реализация проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий". По общему мнению депутатов, деятельность по интеграции систем высшего профессионального образования необходимо продолжать. Этот вопрос детально рассмотрят на следующем заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и выработают предложения по разработке таких проектов.

"Депутаты также отметили, что ранее союзным бюджетом предусматривалось финансирование фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". Мероприятие с высокой социальной значимостью соответствовало целям Союзного государства. По итогам обсуждения предложено проработать этот вопрос и рассмотреть возможность его включения в союзные бюджеты следующих лет", - добавили в пресс-службе.

В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией мероприятие проведено в режиме видеоконференции. В студиях Минска и Москвы собрались депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств культуры Беларуси и России, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-