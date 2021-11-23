Рядом с пунктом временного размещения беженцев будет развернут пресс-центр

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рядом с транспортно-логистическим центром, где находится пункт временного размещения беженцев, будет развернут пресс-центр. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуации с беженцами на границе СМИ уделяют повышенное внимание. Журналисты из Беларуси и зарубежных медиа днем и ночью работают у ТЛЦ, где сейчас находятся около 1,8 тыс. беженцев.

"Министерство информации совместно с МИД, Госпогранкомитетом, Гродненским облисполкомом продолжит оказывать поддержку и содействовать работе журналистов по полному и всестороннему освещению ситуации на белорусско-польской границе. С этой целью сегодня мы планирует развернуть работу пресс-центра, где будут рабочие места для СМИ, постоянно будут дежурить специалисты, готовые оказать журналистам помощь", - отметил Андрей Кунцевич. Для организации пресс-центра будет задействована в том числе техника армии.

Для освещения ситуации на границе помимо белорусских СМИ аккредитацию получили свыше 60 представителей зарубежных СМИ из 9 стран.-0-