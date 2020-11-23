РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый директор представлен сегодня в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Им стала доктор медицинских наук, профессор Анжелика Солнцева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, перед новым директором поставлен ряд сложных задач. Речь идет о проведении реконструкции центра, активизации работы республиканской педиатрической сети по выявлению новообразований у детей, развитии новых направлений сопровождения, а также создании современной службы реабилитации. Работу центра планируют дополнить новым направлением - сложной сочетанной эндокринной патологией и иммунологией.

Кроме активной работы на кафедре детских болезней БГМУ, Анжелика Солнцева ведет большую организационную и общественную работу. Она - главный внештатный детский эндокринолог Минздрава, руководитель Республиканского центра детской эндокринологии, эксперт республиканского центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, член экспертной комиссии ученого медицинского совета Минздрава по проблемам охраны материнства и детства и медицинской генетике, консультант Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Анжелика Солнцева активно занимается научной деятельностью: под ее авторством опубликовано 490 печатных работ. Она получила патент на "Способ выявления предрасположенности к развитию морбидного ожирения у ребенка с алиментарным ожирением".

Дмитрий Пиневич высказал слова благодарности за работу на посту директора Наталье Конопля. Он также сообщил, что планируется изменение профиля работы БелМАПО. Наталья Конопля станет во главе так называемого холдинга - трех объединенных кафедр педиатрии. Она дала согласие возглавить эту новую крупнейшую структуру БелМАПО. Перед Натальей Конопля поставлена задача радикально поднять уровень постдипломной подготовки специалистов-педиатров, а также решить еще одну крайне сложную задачу - организовать подготовку в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям.

"Наталья Евгеньевна станет во главе реализации нового сверхсложного для Минздрава проекта. В белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Она заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль медицинской специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медицинского работника. Применение резидентуры позволит осуществить переход на 2-3-годичную профессиональную подготовку по освоению высокотехнологичных вмешательств", - сказал Дмитрий Пиневич. Он пояснил, что сейчас стать узким специалистом можно, пройдя через интернатуру или переподготовку. После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, закончив резидентуру.-0-