РНПЦ "Кардиология" получит Br20,2 млн из республиканского инновационного фонда

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ "Кардиология" получит Br20,2 млн из республиканского централизованного инновационного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 12 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Совмин поручил Государственному комитету по науке и технологиям направить в 2021 году из республиканского инновационного фонда Br20,2 млн на реализацию проекта "Строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в ГУ "РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии".
Кроме того, Br12,6 млн будут направлены на проект ОАО "Оршанский инструментальный завод" по организации производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-